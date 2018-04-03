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Kötü 1 şakası özür diletti

yakınlarındaki Beauvais kentinin Belediye Başkanı Caroline Cayeux, İsveçli mobilya şirketi Ikea'nın şehre yatırım yapacağı ve 4 bin kişilik sağlayacağı şeklindeki 1 şakası sonrası gelen tepkiler üzerine özür diledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 16:33
Kötü 1 Nisan şakası özür diletti

'nın başkenti yakınlarındaki Beauvais kentinin Belediye Başkanı Caroline Cayeux, İsveçli mobilya şirketi Ikea'nın şehre yatırım yapacağı ve 4 bin kişilik sağlayacağı şeklindeki 1 şakası sonrası gelen tepkiler üzerine özür diledi. Cayeux, RTL radyosunda katıldığı canlı yayında, aşırıya kaçan mesajı nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi ve vatandaşlardan özür diledi.

İŞSİZLİĞİN YÜKSEK OLDUĞU O BELEDİYEDE

Paris'in kuzeyinde bulunan ve yüksek işsizlik oranıyla tanınan Beauvais'in Belediye Başkanı Cayeux, sosyal medyada 1 Nisan günü paylaştığı "Ikea, yakında Novapark bölgesinde mağaza açacak. Bu Beauvais'in ekonomik canlılığı ve istihdam için çok güzel bir haber." mesajına vatandaşlardan yoğun tepki geldiğini aktardı.

"BU MESAJ BİR HATAYDI"

Belediye olarak Ikea yönetimiyle iletişime geçip teklif götürdüklerini fakat İsveçli mobilya ve ev aletleri zincirinin sadece büyük şehirlerde mağaza açma prensibi nedeniyle bunun gerçekleşmediği bilgisini veren Cayeux, "Bu mesaj bir hataydı. Beklenti oluşturduğum kişilerden özür diliyorum." dedi.

Fransız basını, binlerce kişinin iş beklentisi içinde olduğu kentte 4 bin kişiye istihdam sağlayacak bu tür bir yatırımın 1 Nisan şakasına konu edilmesinin vatandaşların öfkesine neden olduğunu yazdı.

Beauvais Belediye Başkanı Cayeux, geçen yıllarda da tepki çeken 1 Nisan mesajları paylaşmıştı.

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Kötü 1 Nisan şakası özür diletti
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