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'nin dünyaya açılımı devam ediyor

Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun 'i ziyaret etmek üzere ülkesinden ayrıldığı açıklandı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çin'in ardından ve Rusya'yı ziyaret edecek

Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:40
Kuzey Kore'nin dünyaya açılımı devam ediyor

Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun ziyareti için ülkesinden ayrıldığı açıklandı. Kuzey Koreli bakan Çin'in ardından ve Rusya'yı ziyaret edecek.

haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, Çin ziyaretinin ardından perşembe ve cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

BAKÜ'DE 'BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ'NİN (NAM) BAKANLAR DÜZEYİNDEKİ TOPLANTISINA KATILACAK

Bakanın Bakü'de 'Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) bakanlar düzeyindeki toplantısına katılacağı açıklandı. Ri ardından Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

PYONGYANG'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Pyongyang'dan henüz bakanın temasları konusunda açıklama gelmedi ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ziyareti konusunda çalışmalar yaptığını belirtmişti.

Uzmanlar Ri'nin Rusya ziyaretinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen haftaki Çin ziyareti ilgili olduğunu ayrıca Kuzey Kore'nin, Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği zirveler öncesi diğer ülkelerin desteğini alma isteği içinde olduğunu söylüyor.

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Kuzey Kore'nin dünyaya açılımı devam ediyor
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