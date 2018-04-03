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Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Rus basını, bugün gerçekleşecek olan büyük zirveyi manşetten gördü. Putin’in yeniden seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptığını yazan da var, Erdoğan’ın siyasi portresini manşete çıkartan da…

Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:48
Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Rusya Devlet Başkanı , bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan, Beştepe'de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da , Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.

İLK YURTDIŞI ZİYARET TÜRKİYE'YE

Rusya'nın TASS haber ajansı, 2017'de iki liderin 8 kere yüz yüze ve 20'den fazla kez de telefonla görüştüğünü belirtti. 18 Mart'ta Rusya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin'in, tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye'ye olacağı vurgulandı.

TASS, 4 Nisan'da iki lidere İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılarak üçlü zirve yapacağını da hatırlattı.

PRAVDA'NIN MANŞETİ, ERDOĞAN PORTRESİ

Sovyetler Birliği döneminin resmi gazetesi Pravda, internet sitesinin İngilizce versiyonunda manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan yazıyı koydu. Bu yazıda, Erdoğan'ın siyasi geçmişi yer alıyor.

KARLOV SUİKASTİ VE FETÖ BAĞLANTISI

Rusya'dan İngilizce yayım yapan The Moscow Times gazetesi ise 2016 yılının sonunda Ankara'da öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'la ilgili habere yer verdi. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın ateş açtıktan sonra tekbir getirerek "Halep'i, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmasının altı çizilerek, Türkiye'nin olayla ilgili olarak elebaşı Fethullah Gülenhakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Üçlü zirveden Suriye'de kalıcı çözüm çıkar mı?

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Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!
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