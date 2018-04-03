Son Dakika: Rusya lideri Putin Ankara'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden telekonferansla katılacak.

Öte yandan Ankara'da, Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

İKİ LİDER 2017'DE 20'DEN FAZLA GÖRÜŞME YAPTI!

Rusya'nın TASS haber ajansı, 2017'de iki liderin 8 kere yüz yüze ve 20'den fazla kez de telefonla görüştüğünü belirtti. 18 Mart'ta Rusya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin'in, tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye'ye olacağı vurgulandı.

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