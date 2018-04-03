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Trump'ın Açıklamasına jet yalanlama!

Başkanı Trump: "'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." dedi. Trump'ın açıklamasının hemen ardından CENTCOM komutanı Votel, Suriye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak "Halen 'ın faaliyet gösterdiği alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı. .

Giriş Tarihi: 4.4.2018 00:14
Trump'ın Suriye Açıklamasına jet yalanlama!

Başkanı , ülkesinin 'den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, 'da Litvanya Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Suriye'de olmamızın ana nedeni 'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye'de bulunmalarının ABD için maliyetli bir süreç olduğuna işaret eden Trump, "Suudi Arabistan vereceğimiz kararla çok yakından ilgili. Ben de dedim ki, eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

"ARTIK ZAMANI GELDİ"


DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ve terör örgütünün elindeki toprakların neredeyse yüzde 100'ünü geri aldıklarını anlatan Trump, şöyle konuştu:

"Artık çok yakında ne yapacağımıza ilişkin bir karar vereceğiz. Suriye'deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum. Son 17 yılda 'ya 7 trilyon dolar harcadık. Karşılığında hiçbir şey almadık. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katıldığı bir mitinde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. Halifelik diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili ABD "bilgimiz yok" değerlendirmesini yaparken, ise kayda değer bir açıklamada bulunulmamıştı.

ABD'Lİ KOMUTANDAN YPG AÇIKLAMASI: SAHADAKİ ANA ORTAĞIMIZ


CENTCOM komutanı Votel, 'nin Afrin'e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı. Votel, Suriye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak da, "Halen DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin Afrin'e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını çok etkilediğini belirtikren YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.

SURİYE'DEKİ ABD VARLIĞI


Votel, Suriye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak da, "Halen DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

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Trump'ın Suriye Açıklamasına jet yalanlama!
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