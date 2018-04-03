Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Türk Büyülelçiden, Fransa Ulusal Meclisi'ne Zeytin Dalı dersi

Türk Büyülelçiden, Ulusal Meclisi'ne Zeytin Dalı dersi

'nin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ordusunun sivil kayıpları asgariye indirme endişesi nedeniyle 3 günde ele geçirebileceği Afrin'e 58 gün süren bir harekat sonrasında girdiğini söyledi. Musa, Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonunda konuşma yaptı ve ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 22:01
Türk Büyülelçiden, Fransa Ulusal Meclisi'ne Zeytin Dalı dersi

'nin 'de düzenlediği ile ilgili bilgi veren Musa, "Normal şartlarda 3 gün sürecek bir harekatı Türk ordusunun sivil kayıpları asgariye indirme gayretinden dolayı 58 günde tamamlayarak Afrin'e girdik." dedi.

Musa, Türkiye'nin dünyanın hiçbir ülkesinin göstermediği kadar siviller, canlılar ve tarihi eserlerin zarar görmemesi için özen gösterdiğini kaydetti.

FRANSIZ MECLİS ÜYELERİNİ UYARDI

Türkiye'nin son dönemde Avrupa'da bulunan / yandaşlarının yalan her kampanyası ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Musa, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi hedefleyen haber ve yayınlara dair örnekler paylaşarak, Meclisi üyelerini bu tür propaganda araçlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.

Türkiye'nin PYD/PKK ile DEAŞ arasında bir fark görmediğini ve her ikisi ile teröre karşı mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Musa, 'da PYD/PKK'nın farklı bir şekilde gösterilmeye çalışıldığına işaret etti.

Fransa’nın Macron’una “frekansı yüksek” bir fırça atılmış

, "CIA raporlarında da PYD ve PKK'nın birbirinin aynısı olduğu açıkça görülebilir." dedi.

Afrinli çocuklar terörden kurtulmanın sevincini yaşıyor

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE DİYALOG KURMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un SDG ismini kullanan /PKK mensubu bir grup ile Elysee Sarayı'nda görüşmesine ve Türkiye ile diyalog çağrısı yapan açıklamasına da değinen Musa, kimsenin bir ülkeye DEAŞ ile diyaloğu teklif edemeyeceğine, bunun abes olacağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Haddini ve boyunu aşan laflar etme

Büyükelçi, "Bu şartlarda her cephede mücadele ettiğimiz bir terör örgütü ile diyalog kurmamız söz konusu olamaz." diye konuştu.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye haber verdiğini anımsatan Musa, ayrıca harekatla ilgili NATO'ya bilgi verildiğini ve verilmeye de devam edildiğini dile getirdi.

Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar

Büyükelçi Musa şöyle devam etti:

"Batı kamuoyu ve medyasında Türkiye'nin Kürtlere karşı bir mücadele verdiği şeklinde ifadelere yer veriliyor. Türkiye'nin bu savaşı Kürtlere karşı değildir. Kürtler bizim vatandaşımızdır, milyonlarca Kürt kökenli vatandaşımız var. Bunun Kürtlere karşı bir harekat olduğunu söylemek temelde bir yanlışa düşmektir. 350-400 bin Kürt bizim ülkemizde. Afrin, Kamışlı gibi bölgelerden YPG'nin uygulamaları nedeniyle ülkemize kaçtılar ve YPG/PKK oralarda oldukça geri dönmeyi reddettiler. Bugün hangi Avrupa ülkesi 350 bin Kürt'ü kabul etmeye hazır? Bana 100 bin Kürt'ü kabul etmeye hazır bir ülke gösterin. Olaylara yakından bakınca farkı göreceksiniz."

Musa, Türkiye'de bulunan 160 bin Suriyelinin şimdiye kadar ülkesine geri döndüğünü, sadece Afrin'e dönen Suriyeli sayısının 30 bini geçtiğini kaydetti.

"AB'NİN BU KRİZİ YÖNETMEYE GÜCÜ YOKTU"

Avrupa Birliği (AB) için 2016'da göçmen krizinin varoluşsal bir durum olduğunu kaydeden Musa, "Günde 7-10 bin göçmenin Avrupa'ya geçtiği bir durum söz konusuydu. Aynı hızda devam etse ve Türkiye ile AB arasında 2016'nın mart ayındaki anlaşma yapılmasa, 2 milyon göçmen olacaktı bugün Avrupa'da. Şimdi ise günde 25-30'a düştü bu rakam." ifadelerini kullandı.

Bir milletvekilinin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesinin Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale gelişi anlamına geleceği şeklindeki ifadesi üzerine Musa, "Bildiğim kadarıyla Avrupa'da çok sayıda ülke gaz ithalatının yüzde 25-30'unu Rusya'dan sağlıyor. Bu bir bağımlılık değil, iş birliğidir." dedi.

SURİYE'DEKİ FRANSIZ ÜSLERİ...

Öte yandan Büyükelçi Musa, Anadolu Ajansının (AA) Suriye'de bulunan Fransız üsleri ile ilgili haberi hakkında yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Bunu ben de sizler gibi yayınlandığı zaman, basından öğrendim. Bu üslerin gerçek olup olmadığı konusunda veya bölgedeki Fransız askeri varlığı konusundaki haberi Fransa ne doğruladı ne de yalanladı."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Büyülelçiden, Fransa Ulusal Meclisi'ne Zeytin Dalı dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN