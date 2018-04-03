Zehirlendikten sonra sosyal medya hesabında tuhaf hareketlilik

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. Olay ve ikilinin durumu ile ilgili Rusya tarafına hiçbir bilgi verilmezken, İngiliz yetkililer haftalardır durumlarının 'stabil fakat kritik' olduğunu belirtiyor. Perşembe günü ise basında Yuliya'nın daha iyi olduğu ve hızla iyileştiği yönünde haberler yer aldı.

ZEHİRLENDİKTEN SONRA SOSYAL MEDYADA

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, ?Yuliya'nın Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki hesabında en son görülmenin 7 Mart'ta olduğu belirtiliyor. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yuliya'nın durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği ileri sürülüyordu.

?Bu durum akıllarda soru işareti yaratırken, hesaba Yuliya'nın bizzat mı, bir soruşturmacı ya da şifresini bilen bir arkadaşı veya aile üyesinin mi giriş yaptığı bilinmiyor.

RUSYA VATANDAŞI AMA RUS DİPLOMATLAR BİLGİ EDİNEMİYOR

İngiltere, Skripallerin zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, ikilinin sağlık durumu hakkında bir bilgi vermiyor. Skripaller Rusya vatandaşı olmasına rağmen, Rus diplomatların kendilerine ulaşmasına izin verilmiyor.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko da son olarak Rus NTV televizyonuna verdiği demeçte konuyla ilgili "Bu provokasyon İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi. Bizimle iş birliğini reddediyorlar, bize hiçbir bilgi sunmuyorlar. Özellikle de bu durum, söz konusu vakanın İngiliz istihbaratının provokasyonu olduğu sonucuna yöneltiyor" ifadelerini kullandı.