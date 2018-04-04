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ABD- sınırında helikopter kazası

ABD Donanması'na ait eğitim uçuşu yapmakta olan bir helikopter dört mürettebatıyla sınırında Plaster City yakınlarında düştü

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 09:24
ABD-Meksika sınırında helikopter kazası

ABD Donanması'na ait eğitim uçuşu yapmakta olan bir helikopter dört mürettebatıyla sınırında Plaster City yakınlarında düştü.

El Centro Donanma Hava Tesisleri komutanlığından yapılan açıklamada Kaliforniya'nın El Centro bölgesinde yerel saatle 14:35'te meydana gelen kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Piyade CH-53E model helikopterde dört mürettebat bulunuyordu ve şu anda dördünün de hayatını kaybettiği varsayılıyor. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

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ABD-Meksika sınırında helikopter kazası
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