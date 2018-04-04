Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya'da metro kazası: 35 yaralı

'da sı: 35 yaralı

'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde meydana gelen sında 2 si ağır 35 kişi yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:09
Almanya'da metro kazası: 35 yaralı
'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde içerisinde Türk yolcuların da olduğu sında 2 si ağır 35 kişi yaralandı.

Türk yolcular da vardı

Duisburg şehrindeki Meiderich semtinde kaza yapan trende Türk yolcuların da bulunduğu bildirildi. Çarpışma sonrasında metro hattında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve yolcuların büyük bir panik yaşadığı belirtildi. Metrodaki Türk yolculardan biri olan 39 yaşındaki Deniz A. kaza anında metro içerisinde diğer tarafa uçtuğunu ve büyük bir panik yaşandığını belirtti. Deniz A., kazadan büyük yara almadan kurtuldu. Duisburg İtfaiye Müdürü Oliver Tittmann ise metro sürücüsünün büyük bir şok yaşadığını ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade etti.
Kaza sonrasında metro hattındaki raylarda hasar oluşurken, metro ulaşımından sorumlu Duisburg DVG Genel Müdürü Marcus Wittig, kazadan büyük üzüntü duyduklarını belirtti ve yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Metro kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda da Düsseldorf şehri yakınında bir yük treni ile yolcu treni çarpışmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da metro kazası: 35 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN