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Yıldırım Moğolistan'a gidiyor

, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa’nın davetlisi olarak 5-8 Nisan tarihlerinde bu ülkeye gidecek.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:39
Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gidiyor

Ziyaret çerçevesinde başkent Ulanbator'da Khurelsukh Ukhnaa ile görüşecek olan Başbakan , ayrıca Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye - Moğolistan ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırılacak.

Başbakan Binali Yıldırım ziyaret sırasında 'nın Moğolistan'da tamamladığı projelerin açılışını da gerçekleştirerek. Türk ve Moğol iş adamlarıyla ve Moğol medyasının önde gelen mensuplarıyla bir araya gelecek Başbakan Yıldırım'ın eski Türk yazıtlarında incelemelerde bulunacak.

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Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gidiyor
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