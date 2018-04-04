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Çember daralıyor! teröristbaşı Gülen'in peşinde...

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında ’nın da artık ’nün peşinde olduğunu yazdı ve ekledi: FETÖ'nün silahşorlarının Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine karışmış olmaları, FETÖ'ye ilişkin gelişmelere Rusya'yı da dahil etti. Artık bu adamın iadesi konusunun takipçisi sade biz değiliz.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 09:49
Çember daralıyor! Rusya teröristbaşı Gülen'in peşinde...

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD PROJESİ

elebaşının kaderi artık sadece Türkiye'ye yönelik olarak işlediği suçların tarafından kabul edilmesine bağlı değil... Neticede Türkiye'de orduya ve polise sızarak her türlükanunsuzluğu örgütlemesi ve hatta 15 Temmuz'da darbe yaptırmaya teşebbüs etmesi bile ABD açısından kabul edilebilir eylemlerdir... Çünkü FETÖ de gibi bir Amerikan projesidir.



RUSYA DA PEŞİNDE

Ancak şimdi devrede bir de var... FETÖ'nün silahşorlarının Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine karışmış olmaları, Feto'ya ilişkin gelişmelere Rusya'yı da dahil etti. Artık bu adamın iadesi konusunun takipçisi sade biz değiliz. Devrede Rusya da var. Çünkü Karlov suikastı soruşturmasında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

ABD NE YAPACAK?

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Gülen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından tutuklama kararı çıkarmıştı. Bakalım Amerikalılar "Darbeye teşebbüsü planlamak gibi bir büyükelçiyi öldürmek fiiline iştirak da, iadeyi gerektiren önemli bir suç değildir" derler mi?

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