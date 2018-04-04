Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçlü zirve

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde kabul edilmesi öngörülen ortak deklarasyonda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuların vurgulanması bekleniyor.

ORTAK DEKLERASYON ÜZERİNDE ANLAŞILDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün üst düzey memurlar bir araya gelerek zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyon üzerinde çalıştı.Deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda da hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI BUGÜN KAHVALTILI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEK

Yeni hangi adımların atılacağı konusunda üst düzey memurlar toplantısında katılımcı ülkelerden gelecek teklifler bugün Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıya sunulacak.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, kahvaltılı toplantıda bu teklifleri değerlendirecek. Dışişleri bakanları toplantısından çıkan taslak deklarasyonun liderler tarafından da onaylanması bekleniyor.

Üçlü zirve c¸erc¸evesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili go¨ru¨s¸me yapılması da o¨ngo¨ru¨lüyor. Zirve çerçevesindeki go¨ru¨s¸melerde ikili ilis¸kilerin yanı sıra bo¨lgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.