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En uzak yıldız keşfedildi

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Giriş Tarihi: 4.4.2018
En uzak yıldız keşfedildi
Amerikan Havacılık ve Ajansı'nın () Hubble Teleskobu derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi. Farklı ülkelerden bilim insanlarının katıldığı çalışmada keşfedilen mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu. ABD'nin Minnesota Üniversitesinden Patrick Kelly'nin önderlik ettiği ve aralarında 'nden de uzmanların olduğu araştırma ekibi, yeni keşfedilen yıldıza, Yunan mitolojisinde balmumundan yapılmış kanatlarıyla uçarken Güneş'e yaklaştıkça kanatları eriyen kahramandan ilhamla "İkarus" adını verdi.
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En uzak yıldız keşfedildi
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