Facebook şakası ölüm getirdi! Canlı yayında öldürdü...
ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde Facebook'tan canlı yayın yaptıkları anda Cassandra Nickcole Damper isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü. O anlar canlı yayını izleyenlerin gözleri önünde gerçekleşti. İnanılmaz olay şu şekilde yaşandı...
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:00Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 15:10
ABD'de 25 yaşındaki Cassandra Nickcole Damper, Facebook canlı yayını yaparken arkadaşını vurdu. Eline aldığı silahla arkadaşına şaka yapan kadın, silahı farkında olmadan ateşleyince talihsiz adamın canını aldı.