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şakası ölüm getirdi! Canlı yayında öldürdü...

ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde 'tan canlı yayın yaptıkları anda isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü. O anlar canlı yayını izleyenlerin gözleri önünde gerçekleşti. İnanılmaz olay şu şekilde yaşandı...

Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 15:10
Facebook şakası ölüm getirdi! Canlı yayında öldürdü...

ABD'de 25 yaşındaki , canlı yayını yaparken arkadaşını vurdu. Eline aldığı silahla arkadaşına şaka yapan kadın, silahı farkında olmadan ateşleyince talihsiz adamın canını aldı.

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Facebook şakası ölüm getirdi! Canlı yayında öldürdü...
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