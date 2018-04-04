Gazze şehidini uğurladı

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün hayatını kaybeden Filistinli Ahmed Ömer Arafe (25) Deyr el-Belah kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Fethiye Arafe, oğlunun; geçen cuma gününden bu yana "geri dönüş hakkı ve ablukanın kaldırılması" talebiyle düzenlenen gösterilere katıldığını ifade ederek, "Dün öğlen yemeğini yedi, namazını kıldı, hazırlanıp gösteri alanına gitti." dedi. Oğlunun şehadet haberiyle şok olduğunu ifade eden anne Arafe, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan tüm sivil vatandaşlar, İsrail silahlarının hedefinde." diye konuştu.