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'dan Apple'a 'yapay zeka' transferi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, pek çok kulvarda en büyük rakiplerinden birisi olan 'dan çok konuşulacak bir transfer yaptı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:38
Google'dan Apple'a 'yapay zeka' transferi

'ın eski Araştırma ve Yapay Zeka Müdürü John Giannandrea, Apple'ın yapay zeka takımının başına geçti.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'a direkt bağlı olarak çalışacak şirketin yeni Yapay Zeka Müdürü Giannandrea'nın şirketteki ilk adımının algoritmaların geliştirilmesi olacağı belirtiliyor.

ABD besının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Giannandrea'nın transferi Apple'ın bu alanda attığı ilk adım.

Şirket ilerleyen günlerde bu alanda önemli adımlar atamak adına daha fazla işgücünün istihdam edilmesi için yoğun mesai harcıyor.

GOOGLE'DA JEFF DEAN DÖNEMİ

Giannandrea'nın Google'da boşalan koltuğuna ise Jeff Dean getirildi. Dean, yaklaşık10 yıl önce kurulan araştırma birimi Google Unit'in arkasındaki isimlerden biriydi.

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Google'dan Apple'a 'yapay zeka' transferi
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