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Kalmamızı isterse parasını ödemeli

Başkanı Trump, ’den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirtti ve ekledi: Suriye’de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Kalmamızı isterse Suudi Arabistan parasını ödemeli

Başkanı , 'da Litvanya Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planı hakkında açıklamalarda bulundu.

'GÖREVİ TAMAMLADIK'
Suriye'den çıkmayı ciddi olarak düşündüklerini belirten Trump, "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı. Suriye'de bulunmalarının ABD için maliyetli bir süreç olduğuna işaret eden ABD Başkanı Trump, " vereceğimiz kararla çok yakından ilgili. Ben de dedim ki, eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

'7 TRİLYON DOLAR HARCADIK'
DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ve terör örgütünün elindeki toprakların neredeyse yüzde 100'ünü geri aldıklarını anlatan Başkan Trump, şöyle konuştu: "Artık çok yakında ne yapacağımıza ilişkin bir karar vereceğiz. Suriye'deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu'ya 7 trilyon dolar harcadık. Karşılığında hiçbir şey almadık. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katıldığı bir mitingde "Suriye'den yakında çıkacağız. Diğer insanlar ilgilensinler" derken, ise "bilgimiz yok" değerlendirmesi yapmıştı.

ABD, MENBİÇ'TE İKİ ÜS KURUYOR
ABD, terör örgütü / işgalinde bulunan Suriye'nin Menbiç ilçesinde iki üs inşa ediyor. Anadolu Ajansı'nın Menbiç'teki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çeviriyor. Üs, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 kilometre uzaklıkta. Diğer üs ise cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta Dadat köyünün güneyine inşa ediliyor Nuaymiye isimli bir çiftliğe yerleşen ABD unsurları, alanı üsse çevirmek için çalışma yürütüyor. Tamamlanması halinde Nuaymiye, Fırat Kalkanı unsurlarına en yakın ABD üssü olacak.

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Kalmamızı isterse Suudi Arabistan parasını ödemeli
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