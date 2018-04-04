Kalmamızı isterse Suudi Arabistan parasını ödemeli

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye planı hakkında açıklamalarda bulundu.

'GÖREVİ TAMAMLADIK'

Suriye'den çıkmayı ciddi olarak düşündüklerini belirten Trump, "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı. Suriye'de bulunmalarının ABD için maliyetli bir süreç olduğuna işaret eden ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan vereceğimiz kararla çok yakından ilgili. Ben de dedim ki, eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

'7 TRİLYON DOLAR HARCADIK'

DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ve terör örgütünün elindeki toprakların neredeyse yüzde 100'ünü geri aldıklarını anlatan Başkan Trump, şöyle konuştu: "Artık çok yakında ne yapacağımıza ilişkin bir karar vereceğiz. Suriye'deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu'ya 7 trilyon dolar harcadık. Karşılığında hiçbir şey almadık. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katıldığı bir mitingde "Suriye'den yakında çıkacağız. Diğer insanlar ilgilensinler" derken, Dışişleri Bakanlığı ise "bilgimiz yok" değerlendirmesi yapmıştı.

ABD, MENBİÇ'TE İKİ ÜS KURUYOR

ABD, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Suriye'nin Menbiç ilçesinde iki üs inşa ediyor. Anadolu Ajansı'nın Menbiç'teki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çeviriyor. Üs, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 kilometre uzaklıkta. Diğer üs ise cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta Dadat köyünün güneyine inşa ediliyor Nuaymiye isimli bir çiftliğe yerleşen ABD unsurları, alanı üsse çevirmek için çalışma yürütüyor. Tamamlanması halinde Nuaymiye, Fırat Kalkanı unsurlarına en yakın ABD üssü olacak.