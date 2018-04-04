Putin: DEAŞ Suriye'de yenilgiye uğratıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ancak dünyanın her tarafından saldırı gerçekleştirme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Suriye konulu üçlü zirve için Ankara'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na mesaj gönderdi.

DEAŞ'IN DÜNYANIN HER YERİNDE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRME POTANSİYELİ VAR

Putin'in mesajını Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev okudu. Putin, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ancak dünyanın her tarafından saldırı gerçekleştirme potansiyeli bulunduğunu söyledi. DAEŞ'in hala büyük yıkım potansiyeli olduğunu belirten Putin, "Hızla taktik değiştirme ve dünyanın farklı şehir ya da bölgelerinde saldırı gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor" dedi.



DEAŞ'in büyük oranda geriletildiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yakında Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.