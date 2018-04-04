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Skandal! İngiliz vekiller 'ye gelip 'ye destek sözü verdi...

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İngiliz Lordlar Kamarası'ndan İşçi Partili vekiller 'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya gelerek terör örgütü mensuplarıyla görüştü. İngiliz vekiller terör örgütüne dayanışma sözü verdi.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 10:39
Skandal! İngiliz vekiller Suriye'ye gelip YPG'ye destek sözü verdi...

İşçi Partili İngiliz yetkililer Kamışlı'ya gelerek terör örgütü mensuplarına 'dayanışma sözü' verdi. Sosyal medya hesaplarında İngiliz vekillerin terör örgütü mensuplarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

SKANDAL SÖZLER: UZUN SÜRELİ BİR İLİŞKİ İÇİN BURADAYIZ

İngiliz parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görev yapan İşçi Partili vekil Maurice Glasman, Kamışlı'da "Sizinle uzun süreli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü yok etmeye çalışan tüm insanlara karşı sizi destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Glasman, 'nin kuzeyinde bazı bölgeleri gezerek 'li ve YPJ'li teröristlerle buluşacağını söyledi.

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Skandal! İngiliz vekiller Suriye'ye gelip YPG'ye destek sözü verdi...
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