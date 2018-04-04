Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Soğuk Savaş’ın ilk casusu öldü

’ın ilk casusu öldü

’da ABD adına casusluk yapan , 102 yaşında öldü. Irving “Amatör Bir Casusun Anı Defteri” adlı kitabında kendini “’ın ilk casusu” olarak tanıtıyordu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
‘Soğuk Savaş’ın ilk casusu öldü
Hukuk okuduktan sonra gönüllü olarak Amerikan ordusuna yazılan ve II. sonrasına kadar casusluk yapan ABD'li , 102 yaşında ABD'nin Auburn şehrinde yaşamını yitirdi. Kendisini "'ın ilk casusu" olarak tanıtan Isaacson, II. Dünya Savaşı'nda 'dan önceki ABD istihbarat kurumu olan OSS vasıtasıyla 'de eğitim aldı. Paraşütle düşman hatlarının ardına indirilen Isaacson, 'da Almanlara karşı direniş örgütledikten sonra savaşın bitimiyle birlikte gönüllü olarak 'ya yerleşti. İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca ve İbranice konuşabildiği için ABD'nin bölgedeki önemli bilgi kaynaklarından biri oldu. Bir yandan Rus askerlerinin manevralarını gözlemledi bir yandan da Doğu Bloku hakkında raporlar yazdı. Isaacson'ın gönderdiği istihbarat raporları, dönemin en önemli siyasi figürü olan ABD Başkanı Harry S. Truman'ın masasına kadar çıktı. Almanya'nın Leipzig şehrinde tanıştığı ile evlenen Isaacson, ABD'ye döndükten sonra da avukatlık mesleğini sürdürdü. 95 yaşında, görme zorluğu çektiği döneme kadar aktif çalışan Isaacson'ın "Amatör Bir Casusun Anı Defteri" adlı otobiyografik kitabı da içerdiği bilgiler ve tarihe not düşen bir eser olması açısında sükse yarattı. 65 yıl boyunca avukatlık yapan, 70 yıl boyunca da Jutka Magyar ile evliliğini sürdüren Isaacson'ın sakin bir hayat yaşarken, yaşlılığa bağlı nedenlerle Auburn'deki bir yaşlı bakım evinde hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Soğuk Savaş’ın ilk casusu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN