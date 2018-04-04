‘Soğuk Savaş’ın ilk casusu öldü

Hukuk okuduktan sonra gönüllü olarak Amerikan ordusuna yazılan ve II. Dünya Savaşı
sonrasına kadar casusluk yapan ABD'li Irving Isaacson
, 102 yaşında ABD'nin Auburn şehrinde yaşamını yitirdi. Kendisini "Soğuk Savaş
'ın ilk casusu" olarak tanıtan Isaacson, II. Dünya Savaşı'nda CIA
'dan önceki ABD istihbarat kurumu olan OSS vasıtasıyla İngiltere
'de eğitim aldı. Paraşütle düşman hatlarının ardına indirilen Isaacson, Hollanda
'da Almanlara karşı direniş örgütledikten sonra savaşın bitimiyle birlikte gönüllü olarak Doğu Almanya
'ya yerleşti. İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca ve İbranice konuşabildiği için ABD'nin bölgedeki önemli bilgi kaynaklarından biri oldu. Bir yandan Rus askerlerinin manevralarını gözlemledi bir yandan da Doğu Bloku hakkında raporlar yazdı. Isaacson'ın gönderdiği istihbarat raporları, dönemin en önemli siyasi figürü olan ABD Başkanı Harry S. Truman'ın masasına kadar çıktı. Almanya'nın Leipzig şehrinde tanıştığı Jutka Magyar
ile evlenen Isaacson, ABD'ye döndükten sonra da avukatlık mesleğini sürdürdü. 95 yaşında, görme zorluğu çektiği döneme kadar aktif çalışan Isaacson'ın "Amatör Bir Casusun Anı Defteri" adlı otobiyografik kitabı da içerdiği bilgiler ve tarihe not düşen bir eser olması açısında sükse yarattı. 65 yıl boyunca avukatlık yapan, 70 yıl boyunca da Jutka Magyar ile evliliğini sürdüren Isaacson'ın sakin bir hayat yaşarken, yaşlılığa bağlı nedenlerle Auburn'deki bir yaşlı bakım evinde hayata gözlerini yumduğu açıklandı.