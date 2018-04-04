Son Dakika: ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesi yayımlandı. Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor.

ABD TİCARET TEMSİLCİLİĞİ BELGE YAYIMLADI

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yayımladığı belgeyle, Çin'in Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetlerine cevaben alınacak ticari tedbirlerin ilk bölümünü kamuoyuna duyurdu.

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERE YÜZDE 25 EK VERGİ

Belgeye göre, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planlanıyor. Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidi yer alıyor.

USTR'nin kamuoyundan yorum istemek amacıyla hazırladığı belgede, "Listedeki ürünlerin değeri, 2018 yılı için öngörülen ticari değerler çerçevesinde yaklaşık 50 milyar dolardır. Bu tutar, ABD ekonomisine verilen zararı ve Çin'in zararlı davranışlarını, politikalarını ve uygulamalarını bertaraf etmek açısından uygundur." ifadeleri kullanıldı.

SON 60 GÜN

Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listeye gelen geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Çin'in bu ürünlere yönelik misillemelerinin herkes için kayba yol açacak bir ticaret savaşına yol açabileceği yönünde uyarılar yapıyor.

ÇİN, ABD MENŞELİ 128 ÜRÜNE TARİFE GETİRMİŞTİ

ABD yönetiminin, Çin'e spesifik olarak getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerine ilişkin listenin yayımlanması, pazartesi günü Çin Maliye Bakanlığından yapılan misillemeyi takip etti.

Pekin hükümeti, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirmişti.

BORSALARDA BÜYÜK KAYIP

Küresel piyasalar iki ülkenin adımlarının bir ticaret savaşını başlatacağı endişeleriyle dalgalanmış ve borsalar büyük değer kaybına uğramıştı.

Çin, 106 ABD ürününe daha yüzde 25 ek tarife uygulayacağını bildirerek, ürünlerin listesini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin'in görüşmelere açık olduğunu belirterek, ABD ile yan yana görüşme ve müzakere fırsatının kaçırıldığını söyledi.

"ABD, ÇİN'İ KÜÇÜMSEYİCİ BİR ŞEKİLDE TEHDİT ETMEMELİ"

Geng, Çin'in tarife planını duyurmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, "ABD tarafı Çin'i küçümseyici bir şekilde tehdit etmemeli. Çin'i tehdit ve sindirme yoluyla yola getirmeye yönelik herhangi bir girişim asla başarılı olmaz. Bu sefer de olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yeni gümrük vergisi getiren bir karara imza atmıştı. Kararla birlikte, Çin'e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirilecek ve Çin'den ithal edilen 100'den fazla ürün karardan etkilenecekti. Trump'ın kararına karşı Pekin de harekete geçmiş; Çin misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

ÇİN'DEN ABD'YE "TİCARİ KORUMACILIĞI TERK ET" ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin ek gümrük vergisini uygulayacağı Çin menşeli ürünler listesine yönelik Çin'in diyalog ve müzakere kapısının daima açık olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ticari konuların diyalog ve müzakere ile çözülmesi konusunda Çin tarafının yeteri kadar iyi niyet gösterdiğini ve çalıştığını ifade eden Gıng, ABD tarafının en iyi fırsatları her defasında kaçırdığını dile getirdi.

Gıng, iki taraf arasındaki anlaşmaların ABD'nin kendi hukukuna göre değil uluslararası hukuka uyması gerektiğini belirterek, taraflar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı ve eşitliğin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Washington yönetiminin durumu kavramasını, iş dünyasının ve halkının sesini dinlemesini beklediklerini kaydeden Sözcü Gıng, "ABD'nin ticari korumacılığı ve tek taraflı uygulamaları bırakmasını ve Çin ile arasındaki ticari farklılıkları diyalog ve müzakere ile çözmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

TİCARET SAVAŞININ KAPSAMI 100 MİLYAR DOLARI BULDU

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan Çin menşeili 1300 civarında ürünün listesini yayımlamıştı. Yüzde 25 vergi uygulanacak ürünlerin değeri 50 milyar doları buluyor.

Çin Ticaret Bakanlığı da bugün ABD'nin bu hamlesine karşılık, ABD'den ithal edilen 2017 yılı itibarıyla 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

Bakanlığın yayınladığı liste tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 ürünü kapsarken, verginin yürürlüğe gireceği zamanın daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Çin, daha önce, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.