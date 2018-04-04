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Son dakika: 'da yine ı

'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 15:08
Son dakika: Rusya'da yine AVM yangını
Başkent Moskova'daki alışveriş merkezinde çıkan da 1 kişi hayatını kaybetti. 'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı Moskova Yönetimi Müdürü İlya Denisov yaptığı açıklamada, Moskova'nın doğusunda bir 'de henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını belirtti.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının söndürüldüğünü aktaran Denisov, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını ifade etti. Rusya Soruşturma Komitesi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bir süre önce Rusya'nın Kemerovo şehrinde bir AVM'de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: Rusya'da yine AVM yangını
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