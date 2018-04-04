Son dakika: Rusya'da yine AVM yangını

Başkent Moskova'daki alışveriş merkezinde çıkan yangın da 1 kişi hayatını kaybetti. Rusya 'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı Moskova Yönetimi Müdürü İlya Denisov yaptığı açıklamada, Moskova'nın doğusunda bir AVM'de henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını belirtti.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının söndürüldüğünü aktaran Denisov, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını ifade etti. Rusya Soruşturma Komitesi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bir süre önce Rusya'nın Kemerovo şehrinde bir AVM'de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti.