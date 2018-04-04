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: , ve Katar liderleriyle görüştü

ABD Başkanı , Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmesi yaptı. Trump'ın ile yaptığı görüşmede Ortadoğu barışı ve 'deki savaş, Şeyh Temim ile gerçekleştirdiği görüşmede ise 'a karşı iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 05:02
Son dakika: Trump, Suudi Arabistan ve Katar liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald 'ın Kralı Selman bin Abdülaziz ve Katar Emiri Şeyh Temim bin ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

'dan Trump ile görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump'ın, Suudi Arabistan'ı hedef alan 25 Mart'taki Husi kaynaklı füze saldırısından dolayı bu ülke ile dayanışma içinde olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

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"İki lider, İsraillilerle Filistinliler arasında kapsamlı bir barışın sağlanması da dahil birçok bölgesel konuyu ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, 'deki savaşın sona erdirilmesi için siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğine işaret edildiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki durumun da ele alındığı, 'a karşı mücadelenin konuşulduğu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekildiği bildirildi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık iki haftadır devam eden ABD ziyaretinin ilk gününde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM İLE GÖRÜŞME

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada da Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Trump'ın, Katar'ın "terörün finansmanına karşı gösterdiği kararlılık" dolayısıyla Şeyh Temim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

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'ın "bölgede artan pervasız eylemlerine" karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı belirtilen görüşmede, KİK içindeki birliğin yeniden sağlanmasının önündeki engellerin de konuşulduğu ifade edildi.

İki liderin ayrıca, ikili ve bölgesel konuların çözümünde iş birliğini artırma noktasında mutabık kaldıkları bildirildi.

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Son dakika: Trump, Suudi Arabistan ve Katar liderleriyle görüştü
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