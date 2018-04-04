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Ticaret Savaşı'nda ilk kınama 'den

Başkanı , 25 ek gümrük vergisi getireceği menşeili ürünlerin listesini yayımladı. Ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi vergiye tabi tutulurken Çİn, ABD'nin uygulamalarını şiddetle kınadığını duyurdu

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 09:47
Ticaret Savaşı'nda ilk kınama Çin'den

, 'nin yeni gümrük tarifeleri uygulama kararını şiddetle kınadıklarını, ABD ürünlerine yönelik karşı tedbirlerin yolda olduğunu açıkladı.
Trump yönetiminin, ek gümrük vergisi getirilecek Çin ürünleriyle ilgili açıkladığı listeye Pekin yönetiminden sert tepki geldi.

ABD'NİN ADIMI DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜN RUHUNA AYKIRI

Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ABD'nin ortaya koyduğu teklifin büsbütün temelsiz olduğu, Çin'in bu girişimi şiddetle kınadığı ve buna karşı çıktığı belirtildi. ABD Ticaret Temsilciliği tarafından açıklanan listede, havacılık, enformasyon, iletişim ve teknoloji gibi alanları kapsayan yaklaşık bin 300 ürün yer aldı. Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, ABD'nin adımının Dünya Ticaret Örgütü'nün temel prensiplerine ve ruhuna ciddi biçimde aykırı olduğu vurgulandı.

"KARŞI KOYABİLECEK GÜVEN VE GÜCE SAHİBİZ"

Pekin'in Amerikan ürünlerine yönelik eşit ölçekte karşı tedbirler alacağı da bildirildi. Açıklamada, "ABD'nin herhangi bir korumacı tedbirine karşı koyabilecek güven ve güce sahibiz" denildi.
Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığından da Washington'un kararına tepki geldi. Bakanlık sözcüsü, bu adımı şiddetle kınadıklarını, ABD tarafının yanlış yoldan dönmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

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Ticaret Savaşı'nda ilk kınama Çin'den
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