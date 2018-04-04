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merkezine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 4.4.2018
YouTube merkezine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Küresel görüntü paylaşım ağı 'un ABD'deki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde dün duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Youtube çalışanları, Twitter üzerinden, silah sesleri duyduklarını aktardı. Polis, halkı, silahlı saldırı olayının yaşandığı Youtube merkezinden uzaklaştırdı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kadının intihar ettiği iddia edildi. Saldırıda yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
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YouTube merkezine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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