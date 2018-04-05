AB, Facebook ile "skandalı" görüşecek

Facebook'un kullanıcılarının verilerini üçüncü kişilerle paylaşmış olabileceğinin kabul edilemez olduğunu, iddialara ilişkin şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyonun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova'nın Facebook ile irtibat halinde olduğu ve şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu için Facebook kullanıcılarının verilerine izinsiz ulaşılması ve paylaşılması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan açıklamada, AB'nin konuya ilişkin açıklanan soruşturmaları yakından takip edeceği vurgulandı.

87 MİLYON KULLANICININ BİLGİSİ PAYLAŞILMIŞ OLABİLİR

Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceğini duyurmuştu.

ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonunda ifade verecek.