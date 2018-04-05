ABD'de tutuklu 2 Türk serbest bırakılacak

Geçen yıl mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklanan Sinan Narin ile Eyüp Yıldırım'ın yargılandığı davayı takip eden avukat Günay Evinch, son gelişmelerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Evinch, Narin ve Yıldırım'a 1 yıl 1'er gün hapis cezası verildiğini, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak ve ayrıca "iyi halden" 2 ay indirimle 10 gün içinde serbest kalacaklarını söyledi.







SİNAN NARİN

Narin ve Yıldırım'a yöneltilen 6 suçlamadan 5'inin savcılık tarafından düşürüldüğünü belirten Evinch, bu suçlamaların mahkemede kanıtlanabilir olmadığına kanaat getirildiğini kaydetti.

YARGIÇ DEMEO: NARİN İLE YILDIRIM İYİ VATANDAŞLAR

Karar duruşmasında davayla ilgili değerlendirmeler yapan Yargıç Marie Demeo, Sinan Narin'in Türk Özel Kuvvetlerindeki görevi sırasında 20 asker arkadaşını kaybetmesinden dolayı travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını, olay günü PKK bayraklarını gördükten ve yüzüne fırlatılan buzlu su şişesiyle yaralandıktan sonra kontrolünü kaybettiğini kabul etti.







?EYÜP YILDIRIM

Yargıç ayrıca Narin'in, trafik cezası da dahil hiçbir suç kaydı bulunmayan iyi bir vatandaş olduğunu ve iyi ailevi ve toplumsal bağlara sahip olduğunu da kabul ettiğini belirtti.

Öte yandan, Yargıç Demeo, bir yıla yakındır incelediği dava sürecinin sonunda Eyüp Yıldırım'ın Kürtlere karşı herhangi bir nefretinin bulunmadığına ikna olduğunu ve Yıldırım'ın kendi ailesinde de Kürt kökenli birçok akrabası bulunduğunu gördüğünü ifade etti.

Yargıç, Yıldırım'ın, olayların yaşandığı gün Kanada'dan gelen misafiri Kenan Dereci'nin PKK/PYD yandaşları tarafından başından yaralandığını gördükten sonra kontrolünü kaybettiğini kabul ettiğini kaydetti.

"ABD POLİSİNİN BAŞARISIZLIĞI ŞOK ETTİ"

Aynı şekilde Yıldırım'ın da trafik cezası dahil hiçbir suç kaydı olmayan iyi bir vatandaş olduğunu kabul ettiği belirtilen Yargıç Demeo'nun, "Bir yıldır bu davayla uğraşıyorum ve olayların yaşandığı gün Washington DC ve Amerikan güvenlik güçlerinin ne kadar başarısız olduğunu görmek beni şok etti." şeklindeki değerlendirmesi ise dikkati çekti.

Karar duruşmasında sadece Narin ile Yıldırım'ın avukatlarına söz hakkı veren Yargıç Demeo, PKK/PYD yandaşlarının söz hakkı almasına ise izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs 2017'deki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Türklerden biri aynı gün serbest bırakılmış, Yıldırım ve Narin ise tutuklanmıştı.

Olaylarda Kasım Mollaoğlu adlı PYD/PKK sempatizanı, Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Aynı kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonraki New York ziyaretindeki konuşmasında da olay çıkararak polis tarafından gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.