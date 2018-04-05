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Ajan Skripal'ın kızı uyandı

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımdan çıkan ilk kez açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:07
Ajan Skripal'ın kızı uyandı

İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamada, ''Bir hafta önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dediği bildirildi.

4 Mart'taki zehirlenme vakasının ardından Yuliya Skripal'in 29 Mart'ta kritik durumdan çıktığı belirtilmişti.

YAKLAŞIK BİR HAFTA ÖNCE UYANDIM

33 yaşındaki Yuliya Skripal'in yazılı açıklaması şöyle: ''Yaklaşık bir hafta önce uyandım ve memnuniyetle söylüyorum ki, gücüm kuvvetim her geçen gün artıyor. Bana gösterilen ilgi ve gönderilen çok sayıda iyi niyet mesajı için minnettarım.''

''İyileşmemle ilgili teşekkür etmem gereken pek çok kişi var, ben ve babam kendimizden geçtiğimizde yardımımıza gelen Salisbury sakinleri başta olmak üzere. Bunun da ötesinde Salisbury Bölge Hastanesi çalışanlarına gösterdikleri bakım ve profesyonellik için teşekkür etmek istiyorum.''

''Eminim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık. İyileşme dönemimde benim ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum.''

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Ajan Skripal'ın kızı uyandı
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