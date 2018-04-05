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Alman basını üçlü zirveyi böyle gördü: Ürkütücü ittifak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Devlet Başkanı Putin'in 'da gerçekleştirdiği üçlü zirve dünya basınında gündem oldu. Almanya'da yayın yapan bu zirveyi "Ürkütücü İttifak" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:24
Alman basını üçlü zirveyi böyle gördü: Ürkütücü ittifak

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın sonlandırılması için harekete geçen Türkiye, ve İran, 'da tarihi bir zirve gerçekleştirdi.

ANKARA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'nin ortak açıklamalarıyla son bulan zirve, dünya medyası tarafından yakından takip edildi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda mutabakata varıldığı zirvede konuşan Erdoğan, bölgedeki operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Son Dakika: Suriye zirvesi sona erdi! Liderler ortak basın açıklaması yaptı...

ALMANLAR: ÜRKÜTÜCÜ İTTİFAK

Suriye için tarihi bir önem taşıyan zirve, Almanya'da yayın yapan 'de de geniş yer buldu. Alman basını üç liderin bir araya gelmesini "Ürkütücü İttifak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Kristina Gnirke'ın imzasıyla çıkan haberin detaylarında, üç liderin bölgede artan hakimiyetinin günden güne arttığı ifade edildi.

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Alman basını üçlü zirveyi böyle gördü: Ürkütücü ittifak
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