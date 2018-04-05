Batı düşman olmamızı istiyordu artık dostuz

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in iki gün süren Ankara ziyaretiyle ilgili Rus basınında önemli analizlere yer verildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Rus basınından sayfalarına taşıdığı habere göre Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Akkuyu Nükleer Santrali
'nin temelini atması ve baş başa görüşmeler yapması detaylı şekilde işlendi. Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti. Rusya 1 TV'den Pavel Zarubin iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini vurgularken Türkiye
ve ABD
arasındaki anlaşmazlıkların da altını çizdi ve S-400 alımının "ABD'ye verilmiş bir mesaj" olduğunu söyledi. İŞBİRLİĞİNİN ENERJİSİ
Rus NTV kanalı ise Putin'in Ankara için "en cazip ziyaretçi" olduğunu ve bu ziyaretin Putin'in yeni dönemindeki ilk yurtdışı seyahati olduğunu belirtti. Pervıy Kanal (Kanal Bir) sunucusu Kirill Keimyonov, Rusya ile Türkiye'nin yüzyıllardır "Batı istediği için" düşman olduğunu söyledi ve ekledi: "Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu ABD iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz." 1 milyon tirajlı Moskovsky Komsomolets gazetesinde Putin'in Türkiye'deki gündemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilirken domates ticareti konusu da ele alındı. Izvestia gazetesinden Yegor Sozayev-Guryev'in haberinin başlığı "İşbirliğinin enerjisi" idi. RBC'den Svetlana Burmistrova ise "Nükleer başlangıç" başlığını atarken, Kommersant gazetesinde Andrey Kolesnikov da haberinde "Türkiye'den zincirleme reaksiyon bekleniyor" başlığını kullandı. ?ŞOYGU'DAN KOALİSYONA ELEŞTİRİ İTTİFAKA ÖVGÜ
Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu eleştirirken, Rusya, İran ve Türkiye arasında kurulan "terörle mücadele ittifakı"nı övdü. 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Şoygu, askeri anlamda gelişmiş 30'u aşkın ülkenin bulunduğu ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ'la başa çıkamadığını, durumu yalnızca daha da istikrarsızlaştırdığını söyledi.
Rus istihbaratından Türkiye'ye teşekkür
Rusya
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD'nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi. Bortnikov, ABD'nin yeniyıl kutlamalarında St. Petersburg'ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini ve Türkiye'nin de yine yılbaşında başka bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydederek Ankara'ya teşekkür etti. Rus Sputnik haber ajansı Türkiye'nin verdiği istihbarat sayesinde en az 300 Rus vatandaşının hayatının kurtarıldığını yazdı.