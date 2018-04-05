Beyaz Saray: Bir süre daha Suriye’deyiz

Beyaz
Saray ile Pentagon
'un Suriye
konusunda birbiriyle taban taban zıt açıklamaları devam ediyor. ABD
Başkanı Donald Trump
, bir hafta içinde ikinci kez Suriye'den çıkmak istediğini söylerken Suriye'deki askerler ve Trump'ın danışmanları aksini söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan General Joseph Votel "İşin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır" dedi. ABD'nin DEAŞ
ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de "DEAŞ'la mücadelemiz henüz bitmedi ve bu görevi tamamlayacağız" dedi. 'ÇEKİLMEYİ HIZLANDIRIN'
Trump'tan aksi yönde gelen açıklamaların ardından Beyaz Saray
'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı. Ardından bir Beyaz Saray yetkilisi "Bir süre daha Suriye'de kalacağız" diyerek Trump'ın bu sürecin uzamamasını istediğini ifade etti. Washigton Post'taki haberde de Trump'ın toplantıda "Çekilmeyi hızlandırın ve görev tanımını DEAŞ ile mücadele ile sınırlayın" dediği aktarıldı. "TRUMP'IN AÇIKLAMASI YPG İLE ÇATLAĞI GÖSTERDİ" İngiltere
merkezli Guardian gazetesinde yayımlanan analizde, Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" diyerek, bölgede müttefik olarak gördükleri terör örgütü YPG
ile Washington'un arasını açtığını yazdı. Haberde YPG'ye mensup teröristlerin "Bizi DEAŞ'la savaşta kullanıp geri çekildiler" şeklinde ABD'li yetkililere sitem ettiği aktarıldı. Özellikle Türkiye
'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ABD'nin karşı çıkmaması dolayısıyla Washington'a güvenleri sarsılan teröristlerin, Fırat'ın doğusuna sürülmekten endişe ettikleri yazıda yer buldu.