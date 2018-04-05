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, lilerin ''' öncesi güvenlik güçlerine itidal göstermesi, siviller ve çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 23:37
BM'den İsrail'e, Filistin çağrısı

Birleşmiş Milletler () Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, 'de cuma günü düzenlenecek "" için yapılan hazırlıklar ve söylemleri endişe ile takip ettiğini bildirdi.

güvenlik güçlerine itidal göstermesi çağrısında bulunan Mladenov, lilerin de İsrail-Gazze sınırında ihtilaftan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Mladenov, lere izin verilmesi, siviller ile özellikle çocukların tehlikeye atılmaması ve hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, 'ta gösterisi düzenleyerek Gazze'de 19 kişinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesini kınadı.

Filistinliler, 'nün 42. yılını anma kapsamında Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, 1500'den fazlası yaralandı.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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BM'den İsrail'e, Filistin çağrısı
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