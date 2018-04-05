Cadde ortasında ‘Kesik ayak’

Yolda kesik insan ayağı gördüğünü söyleyen İngilizler, polis çağırdı. Olay yerine giden polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini söyledi.

Salı günü meydana gelen olayda, polisi arayan bir kadın ağlayarak caddede kesik insan ayağı gördüğünü söyledi. Milliyet'in haberine göre; bölgeye giden polis memurları, yolun ortasındaki 'kesik insan ayağı'nı gördü. İncelediklerinde ise, bunun şaka olduğu anlaşıldı.

Polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini ifade etti.

Kesik ayağı' caddenin ortasına kimin, niye bıraktığı ise bilinmiyor.