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Cadde ortasında ‘Kesik ayak’

'de vatandaşlar yolda kesik ayak gördükleri gerekçesiyle polise başvurdu. Olay yerine giden polis memurları yolda gördükleri 'kesik ayak' karşısında şaşkına döndü

Giriş Tarihi: 5.4.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 16:20
Cadde ortasında ‘Kesik ayak’

Yolda kesik insan ayağı gördüğünü söyleyen İngilizler, polis çağırdı. Olay yerine giden polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini söyledi.

Salı günü meydana gelen olayda, polisi arayan bir kadın ağlayarak caddede kesik insan ayağı gördüğünü söyledi. Milliyet'in haberine göre; bölgeye giden polis memurları, yolun ortasındaki 'kesik insan ayağı'nı gördü. İncelediklerinde ise, bunun şaka olduğu anlaşıldı.

Polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini ifade etti.

Kesik ayağı' caddenin ortasına kimin, niye bıraktığı ise bilinmiyor.

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Cadde ortasında ‘Kesik ayak’
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