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- ticaret geriliminin azalması altın fiyatını düşürdü

ve arasında meydana gelen ticaret savaşı geriliminin uzlaşmaya evrilmesi üzerine petrol fiyatlarında artışa sebep olurken altın fiyatlarını düşürdü

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:45
Çin-ABD ticaret geriliminin azalması altın fiyatını düşürdü

'nin yükselen ticaret savaşı gerilimine "çözüm" bulmak i karşılıklı görüşmeyi gündeme getirmesinin etkisiyle yükselen risk iştahının etkisiyle altının ons fiyatı dün 1,348 dolarlık zirveden yüzde 0.3 düşüşle 1,329 dolara gerilerken, gümüş ve platin fiyatları da düştü.

AMAÇLARI TİCARET SAVAŞINA GİRMEK DEĞİL

ABD Başkanı 'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin, ticaret savaşları konusunda Çin ile görüşmeler yapmakta olduğunu ve amaçlarının ticaret savaşına girmek olmadığını söylemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini hafifletti.
Dolar endeksi ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını istemediğini söyleyen açıklamalarının etkisiyle günlük yüzde 0.05 artışla 90.194 düzeyine çıktı.

altın yüzde 0.60 düşüşle 1332.1 dolardan,
gümüş yüzde 0.06 düşüşle 16.245 dolardan,
platin yüzde 0.42 düşüşle 914.2 dolardan işlem görürken,
paladyum yüzde 0.40 artışla 921.6 dolardan,
bakır yüzde 0.28 artışla 3.02 dolardan işlem gördü.

TİCARET SAVAŞININ UZLAŞMAYA EVRİLMESİ PETROL FİYATLARINI ARTIRDI

ABD ham petrol stoklarında bir düşüş olduğunu gösteren veriler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı geriliminin "uzlaşmaya doğru evrildiğini" gösteren açıklamaların etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.46 artışla 68.34 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 0.38 artışla 63.61 dolara çıktı.

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Çin-ABD ticaret geriliminin azalması altın fiyatını düşürdü
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