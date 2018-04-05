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Hem şarkıcı, hem de besteci

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Hem şarkıcı, hem de besteci
ABD'deki araştırmaya göre soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan , kasımdan nisana kadar aralıksız olarak şarkı söylüyor. 2010 ila 2014 arasında deniz altına yerleştirdikleri mikrofonlarla en az 184 farklı çeşit şarkı duyduklarını söyleyen bilim insanları, Grönland Balinaları için "Hem şarkıcı hem de besteci" dedi. Denizaltına ses dalgalarının ışıktan ve kokudan daha uzağa gidebildiğini ve özellikle erkek balinaların çiftleşme döneminde çeşitli şarkılar söylediğini aktaran uzmanlar, boyları 18 metreyi bulan ve 200 yıl yaşayabilen balinaların şarkılarını caz müziğe benzetti.
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