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Hint kadın sopayla kaplan kovaladı

'da genç bir kadın keçisine saldırdığı gerekçesi ile bir kaplanı sopayla kocalamaya başladı. 23 yaşınaki kadın kaplana sopayla vurdu daha sonra kaplan kendisine saldırdı. Keçisini kurtarmayı başaramayan kadın ve annesi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:25
Hint kadın sopayla kaplan kovaladı

'da genç bir kadın, keçisine saldıran bir kaplanı elindeki sopayla kovalamayı başardı.23 yaşındaki Rupali Meshram, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan evinde keçisinin çığlıklarını duyunca dışarı koştuğunu anlattı.

ANNESİNİN TUTUP EVE ÇEKMESİ İLE KURTULDU

Meshram, eline geçirdiği bir sopayla kaplana vurdu ve daha sonra kaplan kendisine de saldırdı. Meshram, olayda yaralanan annesinin kendisini tutup, evin içine doğru çekmesiyle kurtuldu. Her ikisi de hafif yaralanan anne ve kız hastaneden taburcu edildi. Keçi ise kurtulamadı.

SALDIRININ ARDINDAN SELFİE ÇEKTİ

Meshram geçen hafta gerçekleşen, ancak kamuoyuna yeni duyurulan saldırının hemen ardından annesiyle birlikte bir selfie çekti. Genç kadını tedavi eden doktor, kaplanla savaşması nedeniyle sergilediği "örnek cesareti" takdir ederken, sağ kurtulduğu için şanslı olduğunu söyledi. Meshram, başından, belinden, bacaklarından ve ellerinden yaralandı. Ancak yaralar çok ciddi olmadığı için tamamen iyileşti.

Annesi Jijabhai 'ye yaptığı açıklamada, "Kızım ölecek sandım" dedi ve bir sopayla kaplanı uzaklaştırmaya çalışan kızının kanlar içindeki halini gördüğünde dehşete kapıldığını söyledi.

BBC'nin olaydan 10 gün sonra çektiği fotoğrafta genç kadında saldırıya dair herhangi bir iz görülmüyor.

Annenin gözünün kenarına aldığı yara da iyileşiyor. Olayın ardından korucuları aradıklarını belirten anne ve kız, kaplanın korucu gelmeden yarım saat önce gittiğini söyledi.

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Hint kadın sopayla kaplan kovaladı
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