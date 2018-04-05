"İsrail, Gazze'de göstericilere karşı yasaklı silah kullanıyor"

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı uluslararası düzeyde yasaklanmış silahlar kullandığı bildirildi.

BEDENSEL ENGELLİ BIRAKMAK İÇİN...

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Genel Komiseri İsam Yunus, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Elimizdeki bilgiler, işgal güçlerinin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanları mümkün olduğu kadar çok bedensel engelli bırakmak için patlayıcı mermi gibi uluslararası ölçekte yasaklı silahlar kullandığına işaret ediyor." dedi.

Yunus, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmek için doğrudan hedef aldığını, göstericilerin özellikle baş, boyun ve göğüs olmak üzere vücudun üst kısmından yaralanmasından bunun açıkça anlaşıldığını vurguladı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında barışçıl gösteri düzenleyenlere aşırı güç kullanmaya devam etmesiyle ilgili uyarıda bulunan Yunus, şöyle konuştu:

"Komisyon, ihtiyati tedbir olarak, İsrail işgal güçlerine, barışçıl gösterilere katılanlara yönelik güç kullanma kriterlerine saygı göstermesi ve vatandaşların barışçıl toplantı hakkını yerine getirme imkânı tanıması uyarısında bulunmaktadır."

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İSRAİL'İN SİVİLLERE YÖNELİK İHLALLERİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞMALI

Barışçıl gösterilere katılmanın meşru bir hak olduğunu belirten Yunus, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve diğer uluslararası insan hakları örgütlerine, sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'in sivillere yönelik ihlallerini engelleme çağrısında bulundu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 21 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.