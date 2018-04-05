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'dan ABD'ye sert eleştiri

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Washington, ları sadece topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 19:29
Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı , ve Cumhurbaşkanı 'ın 'da gerçekleştirdiği zirvesinin sonuçlarını detaylı şekilde Çinli mevkidaşıyla paylaştığını bildirdi.

ABD'nin Suriye'deki pozisyonuyla ilgili eleştirilerde bulunan Lavrov, Rusya'nın ABD ile terörizmle mücadele konusunda daha fazla şeyler yapabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Suriye meselesinde Güvenlik Konseyi'nde oy birliği ile alınan kararların yerine getirilmesi hususunda ABD'nin pozisyonunun zorluklar yarattığına işaret eden Lavrov, "Washington, ları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor." dedi.

Lavrov, gazetecilerin, ABD'nin Suriye'de kalma planlarıyla ilgili soruları üzerine yorum yapmanın zor olacağını söyleyerek, "Washington'un hedeflerinin sadece Suriye için değil aynı zamanda uluslararası gündemde bir takım başka önemli konular için ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekiyoruz." diye konuştu.

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Rusya'dan ABD'ye sert eleştiri
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