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Sopayla kaplanı kovaladı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Sopayla kaplanı kovaladı
'da genç bir kadın, keçisine saldıran bir kaplanı elindeki sopayla kovalamayı başardı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre 23 yaşındaki Rupali Meshram, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan evinde keçisinin çığlıklarını duyunca dışarıya koştu. Meshram, eline geçirdiği bir sopayla kaplana vurdu ve daha sonra kaplan kendisine de saldırdı. Meshram, olayda yaralanan annesinin kendisini tutup, evin içine doğru çekmesiyle kurtuldu. Her ikisi de hafif yaralanan anne ve kız hastaneden taburcu edildi. Keçi ise kurtulamadı.
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Sopayla kaplanı kovaladı
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