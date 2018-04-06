ABD’siz Suriye’nin geleceği belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Ankara'da yapılan üçlü zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Chicago Tribune gazetesi "Türkiye-Rusya-İran, Suriye'nin geleceğine ABD'siz karar verdi" derken, Newsweek "ABD, Suriye'den çıkma kararı alırken, Türkiye- Rusya-İran, Suriye hakkında kararlar aldı" başlığını attı. CNN'deki yorumda "ABD'nin belirsizliği sürerken, üç kilit ülke Suriye'de nihai ateşkesi görüştü" denildi. Washington Post ise "İran, Rusya ve Türkiye, ABD olmadan Suriye'nin geleceğini planlamak için toplandı" başlıklı haberinde, "Üç ülkenin liderleri, Suriye savaşını sona erdirmeye, ihtilafın sonucu üzerinde etkilerini sağlamlaştırmaya ve ABD'nin bölgenin en önemli diplomasisinden dışlamaya yönelik üst düzey görüşmeler için toplandı" iddiasında bulundu.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, "Rusya ile ittifak kuran Türkiye Cumhurbaşkanı, Batılı müttefiklerinin 5 yıldan beri reddettikleri, yani sınır boyunca bir tampon bölge veya güvenlik bölgesinin kurulması talebini elde etmek üzere" değerlendirmesini yaptı. Rus devletinin İngilizce haber kanalı Russia Today ise "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye'de ayrılıkçılığı körükleme ve ülkeyi bölme yönündeki tüm girişimlerle mücadele edecek" dediği haberinde, "Teröristleri yok etmek ile yabancılarca desteklenen ayrılıkçılığa karşı savaşarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak, Rusya, İran ve Türkiye tarafından paylaşılmış bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

"ORTADOĞU'DA BARIŞA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ ADIM"

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Ankara'da katıldığı Suriye konulu zirve Ortadoğu'da barışa giden yolda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üç ülkenin Ortadoğu'daki dengeleri değiştirdiğine dikkat çeken Rus uzmanlar, Washington'un bu durumdan rahatsız olduğuna dikkati çekti. Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Rusya, Türkiye, İran iş birliğinin Ortadoğu'da istikrarlı bir etkiye sahip olduğunun görüldüğünü söyledi. Koşkin, "Özellikle üç ülkenin karşılıklı etkileşimi sayesinde Suriye meselesinde dönüm noktasına ulaşıldı' dedi.