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mi bulundu?

uygulamasının uydudan çekilmiş görüntülerini inceleyenler, ’nda görülen kare biçimli şeklin kayıp kıta olduğunu öne sürdü

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Atlantis mi bulundu?
Milattan önce büyük bir uygarlığa sahipken doğal afetler nedeniyle sular altında kaldığı iddia edilen 'in, uygulaması kullanılarak 'nda bulunduğu ileri sürüldü. 'a yüklenen bir videoda, Fas açıklarındaki Madeira denizaltı havzası olarak bilinen yerin üzerinden çekilen uydu görüntülerinde, köşeleri belirgin bir şekil görülüyor. Kareyi anımsatan dört köşeli görüntünün Atlantis'in sınırları olduğu iddia edildi.
Doğaüstü olayları araştıran Blake Cousins ise Atlantis'in, bu görüntülerin birkaç yüz kilometre kuzeybatısında Atlas Okyanusu'ndaki 'nın altında olabileceği yorumunu yaptı. Cousins'e göre, okyanusun altındaki büyük kara parçasının üzerine kurulu olan Asor Adaları, batık kent Atlantik'in üzerinde yer alıyor.
YouTube'daki görüntüyü izleyenler ise konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği yorumunu yaparken, bazıları Platon'nun Atlantis'i "kare değil" yuvarlak bir kent olarak tarif ettiğini belirterek Cousins'in görüşlerine katılmadı. Dalgıçlar ise belirtilen bölgede su altındaki oluşumların garip görüntülü kara parçalarından başka bir şey olmadığını söylüyor.
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Atlantis mi bulundu?
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