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Esad rejimi 'da 25 sivili öldürdü

'deki Beşşar Esad rejimi, ablukadaki 'nın Duma ilçesinden tahliye sürecini durdurdu. Rejim ve destekçisi 'nın yeniden başlattığı saldırılarda 25 sivil öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 19:48
Esad rejimi Doğu Guta'da 25 sivili öldürdü

Esad rejimi ve garantörü , ablukadaki Duma ilçesinde tahliye sürecini durdurdu. Duma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinden alınan bilgiye göre, rejim ve Rusya, kısa süre önce başlattığı operasyonda, 35 hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 25 sivil öldü.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta 'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler olmuş, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.

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Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, 'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti. Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

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Esad rejimi Doğu Guta'da 25 sivili öldürdü
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