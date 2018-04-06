Gazze sınırından duman ve özgürlük sloganları

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor. Gazze'ye uygulanan gayrimeşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş hakkının verilmesini talep eden Filistinliler, bugün de protestolarını sürdürüyor.

İsrail'in geçen hafta cuma günü yaptığı katliama rağmen bugün on binlerce Filistinli cuma namazını sınıra yakın bölgelerde kıldı.

Öte yandan sınırın İsrail tarafına kazılan siperlerde, İsrail keskin nişancıları elleri tetikte bekliyor.