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sınırından duman ve özgürlük sloganları

İsrail- sınır hattında 30 Mart'ta başlayan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde bir hafta geride bırakıldı. Bugün Cuma namazı sonrası 40 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan İsrail askeri saldırısıyla karşılaşıldı. Dünyanın her yerinden yükselen tepkilere rağmen İsrail'in saldırıları durmuyor. ABD'nin İsrail yanlısı yorumları ise İsrail yönetimini cesaretlendiriyorBarışçıl olarak gerçekleşen eylemlere karşı İsrail askerinin orantısız güç kullandığı saldırılarda Filistin vatandaşları dumanların arkasında özgürlük sloganları atıyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:21
Gazze sınırından duman ve özgürlük sloganları

Filistinlilerin abluka altındaki sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor. Gazze'ye uygulanan gayrimeşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş hakkının verilmesini talep eden Filistinliler, bugün de protestolarını sürdürüyor.

İsrail'in geçen hafta cuma günü yaptığı katliama rağmen bugün on binlerce Filistinli cuma namazını sınıra yakın bölgelerde kıldı.

Öte yandan sınırın İsrail tarafına kazılan siperlerde, İsrail keskin nişancıları elleri tetikte bekliyor.

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Gazze sınırından duman ve özgürlük sloganları
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