Hadsiz bakana Çipras'tan uyarı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, son dönemde Türkiye ile gerilimi tırmandıran açıklamalar yapan Savunma Bakanı Panos Kammenos'la görüşerek açıklamalarına dikkat etmesini söyleyeceği iddia edildi.

Son dönemde oldukça sert ve tahrik etmeye yönelik çıkışlarla gündeme gelen YunanistanSavunma Bakanı Panos Kammenos dün, sınıra 7 bin asker yığma sözleriyle Türkiye'ye karşı tehditte bulunmuştu. Yunan gazetelerinden Ekathimerini'de yer alan habere göre Yunan Bakan'ın çıkışına Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan müdahale geliyor.

ÇİPRAS UYARISI

Kammenos'un provokatif ifadeler içeren gereksiz çıkışlarının Yunan hükümetini zor durumda bırakırken, Aleksis Çipras, Kammenos'un provokatif açıklamalarına sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Hürriyet'in haberine göre;Çipras'ın Savunma Bakanı'yla görüşeceği, gereksiz çıkışlardan kaçınması ve kullandığı üsluba dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

Çipras daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı soğukkanlı ve sağduyulu davranma çağrısında bulunurken, özellikle bu durumdan rahatsızlık duyan muhalefetin de Kammenos'u 'yangına benzin dökmekle' suçladığı ifade ediliyor.

7 BİN ASKER TEHDİDİ

Kammenos geçtiğimiz günlerde İkarya Adası'ndaki tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı ile bazı adalara ekstra asker göndereceğini söylemiş, bu rakamın da 7.000 olacağını açıklamıştı. Kammenos, "Eğer bizim topraklarımızın tek bir santimine girme cesaretleri varsa, biz Yunanlar birleşip onları ezeriz" diyerek küstahça provokasyonlara devam etmişti.