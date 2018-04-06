Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Filistin'de şehit sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika: 'de şehit sayısı 22'ye yükseldi

Gazze sınırında geçen cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan li Sair Muhammed Rabia'nın (30) bu sabah şehit olduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 09:54
Son dakika: Filistin'de şehit sayısı 22'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan li Rabia'nın şehit düştüğünü belirtti.

Rabia'nın hayatını kaybetmesiyle cuma gününden bu yana Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güçle müdahalesinde bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı.

Filistinliler, 'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

- TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Filistin'de şehit sayısı 22'ye yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN