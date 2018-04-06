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Son dakika: askerleri yine 'ye saldırdı

- sınırında barışçık Büyük dönüş Yürüyüşü'ne yönelik İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bugün meydana gelen saldırılarda bir gazetecinin öldürüldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 15:17
Son dakika: İsrail askerleri yine Gazze'ye saldırdı

Filistinlilerin - sınırında barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde meydana gelen çatışmalarda bir gazetecinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında çıkan çatışmalarda Yasser Murtaja adlı bir gazetecinin hayatını kaybettiği, Han Yunus şehrinde ise onlarca yaralının olduğu bildirildi.

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30 MART'TAN BU GÜNE 22 FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor. Filistinliler tarafından "ateş cuması" olarak adlandırılan gösteride İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışmalar başladı.

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere 'nde başlattığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi yaralanmış ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: İsrail askerleri yine Gazze'ye saldırdı
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