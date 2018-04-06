Skandal iddia! Suudi Arabistan, Katar'ı ada haline getiriyor

Suudi Arabistan'ın, Katar ile olan 60 kilometrelik kara sınırına kanal açma projesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki 60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir turizm projesi üzerinde çalışıyor.

PROJE HENÜZ ONAYLANMADI

Haberde, projenin resmi makamlar tarafından onaylanmayı beklediği, Suudi Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir araya gelmesiyle yaklaşık 2,8 milyar riyal maliyetle 12 ayda tamamlanacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Katar ile arasındaki sınır hattına kanal açması halinde doğu sınırları tamamen deniz olacak ve Katar da bir adaya dönüşecek. Düz ve kumsal olmasının yanı sıra yerleşim yerlerinin bulunmaması nedeniyle bu bölgede turizm projesinin uygulanacağı belirtiliyor.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNDEN AYRILACAK

İki ülkeyi birbirinden ayıracak kanal 200 metre genişliğinde, 15-20 metre derinliğinde ve 60 kilometre uzunluğunda olacak. Yük veya yolcu taşıyan 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki bütün gemiler kanaldan geçebilecek.

Proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa edilecek. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.