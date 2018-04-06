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Trump, ile anlaşamadı

ABD Savunma Bakanlığı () ve Beyaz Saray arasında Suriye'den çekilme konusunda süren çekişme sürüyor. ABD Başkanı 'Suriye'den çekileceğiz' diyerek açıklamada bulunurken Pentagon'un Trump'ın sözlerini dilkkate almadığı görülüyor

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:31
Trump, Pentagon ile anlaşamadı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (), Başkan 'ın "Suriye'den çok kısa süre içerisinde çekileceğiz" sözleri ile çelişen bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Suriye'de bulunan ABD güçlerini geri çekeceğine' dair sözlerine ilişkin olarak "Dedikoduları duydum" dedi.

"BEYAZ SARAY İLE SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA BİR İLETİŞİM KOPUKLUĞU MU VAR?"

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ile düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin "Suriye'den hem çekileceğiz hem de çekilmeyeceğiz açıklamaları geliyor. Bu strateji konusunda Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı arasında bir iletişim kopukluğu mu var?" sorusuna verdiği yanıtta "Çekilme hakkında insanların konuştukları dedikoduları duydum. Başkan'ın "Çok yakında" dediğini biliyorum. Çünkü 'i yenme konusunda çok başarılı olduk. Ama DEAŞ daha bitmiş değil ve DEAŞ'in yenildiğini güvence altına alma konusunda kararlıyız. Her zaman söylediğimiz gibi, Suriye'deki görevimiz DEAŞi yenmek. Bu neredeyse sonuna varmak üzere ama tam olarak bitmiş değil" dedi.

TRUMP TAKVİM VERMEDİ

Korgeneral McKenzie de DEAŞ'e karşı Suriye'de çok başarılı işler çıkardıklarını, sözde halifeliğin sonunun yaklaştığını ancak geri çekilme konusunda önlerinde bir takvim olmadığını söyledi. McKenzie, "Bu aslında çok etkili oldu. Daha önce Afganistan'da gördüğümüz gibi, düşmanın bildiği bir takvime karşı faaliyet göstermemiz sorun olabilirdi. Başkan bize bir takvim vermemekle çok iyi yaptı. Bu yolumuzda ilerlerken kendi lehimize kullanabileceğimiz bir araç" diye konuştu. McKenzie, Suriye'de uzun vadeli istikrarın sağlanması konusunda, bölgede bulunan ülkelerin de üzerlerine görevler düştüğünü söyledi.

Nükleerde yalanlar ve gerçekler

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Trump, Pentagon ile anlaşamadı
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