Trump'tan Çin'in misillemesine bir hamle daha

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e "haksız misilleme" gerekçesiyle öncekilere ilaveten 100 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulanması talimatını verdi. Trump, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesini talep ettiğini bildirdi.

"ÇİN HATASINI TELAFİ ETMEK YERİNE..."

USTR'nin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı inceleme sonucunda, Çin'in sürekli olarak Amerika'nın fikri mülkiyetini adaletsizce ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu hükmüne vardığını belirten Trump, şöyle devam etti: "USTR, incelemesinde tanımlanan uygulamaları ve politikaları kaldırmasını sağlamak amacıyla Çin'e 3 Nisan 2018'de yaklaşık 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirilmesini önerdiğini açıkladı. Çin hatasını telafi etmek yerine, imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti. Çin'in haksız misillemesi nedeniyle USTR'ye 301. madde kapsamında 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme ve uygunsa hangi ürünlere vergi uygulanacağını belirleme talimatını verdim."

TARIM BAKANLIĞI'NA DA TALİMAT VERİLDİ

Trump, ayrıca ABD Tarım Bakanlığını Amerikalı çiftçileri korumaya yönelik bir plan hayata geçirmekle görevlendirdiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin serbest, adil ve karşılıklı ticareti destekleyecek, Amerikalıların fikri mülkiyetleri ve teknolojilerinin korunmasını sağlayacak görüşmelere hazır olduğunu kaydeden Trump, buna karşın "adaletsiz ticaret uygulamalarının Amerika'nın çıkarlarını baltalamasına asla izin vermeyeceğini" vurguladı.

"MİSİLLEMEYE MİSİLLEME" PİYASALARDA PANİĞE YOL AÇTI

Trump'ın Çin'den gelen misillemeye karşı misillemeyle yanıt vermesine yönelik bu adımı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını çok daha ciddi hale getirecek "tehlikeli bir kumar" olarak nitelendirildi.

Ekonomistler, tarafların uzlaşmak yerine tarifeleri artırmaya devam etmesinin hem iki ülkenin vatandaşları hem de dünya ekonomisi için tamir edilmesi zor zararlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Buna ilaveten, iki ülke arasındaki karşılıklı misillemelerin sürmesi, hisse senedi piyasalarında da yeniden paniğe neden oldu.

TSİ 06.15 surlarında vadeli hisse senedi işlemleri, ABD borsalarının yüzde 1'in üzerinde kayıpla açılacağına işaret ediyor.

TRUMP YÖNETİMİ BAŞLATTI, ÇİN'İN CEVABI GECİKMEDİ

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, birkaç gün önce Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.