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", 'in saldırılarına ortak oluyor"

, 'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () "'in 'deki şiddet olaylarını soruşturma talebi"ni ikinci kez reddetmesini kınadı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 22:30
ABD, İsrail'in saldırılarına ortak oluyor

Kasım ayırca bu tutumun abluka altındaki halka yönelik suçlarda 'i teşvik etmek anlamına geldiğini kaydetti.

ABD, ŞEFFAF SORUŞTURMA TALEBİNİ İKİNCİ KEZ REDDETTİ

, İsrail'in 'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen 'nin talebini ikinci kez reddetmişti.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin şehit olması üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze saldırıları

FİLİSTİN'DEN BMGK'YA "YENİ FORMÜL" ÇAĞRISI

Bu arada Filistin yönetimi, uluslararası toplumu, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.

ABD'den skandal karar

Açıklamada, yeni bir formül bulunmaması durumunda BMGK'nın, İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD karşısında çaresiz kalacağı ve güvenilirliğini kaybedeceği belirtildi.

ABD'nin BMGK'nın talebini ikinci kez veto etmesinin kınandığı aktarılan açıklamada, ABD'nin, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamlarını örtbas ettiği kaydedildi.

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BMGK'nin daimi olmayan üyesi Kuveyt dün Gazze'de sivillerin öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunmuş ancak bu talep ABD tarafından veto edilmişti.

BMGK'den talep edilen benzer bir ortak açıklama geçen hafta da ABD'nin engeline takılmıştı.

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"ABD, İsrail'in saldırılarına ortak oluyor"
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