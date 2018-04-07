"ABD, İsrail'in saldırılarına ortak oluyor"

Kasım ayırca bu tutumun abluka altındaki halka yönelik suçlarda İsrail'i teşvik etmek anlamına geldiğini kaydetti.

ABD, ŞEFFAF SORUŞTURMA TALEBİNİ İKİNCİ KEZ REDDETTİ

ABD, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen BMGK'nin talebini ikinci kez reddetmişti.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin şehit olması üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulunmuştu.

FİLİSTİN'DEN BMGK'YA "YENİ FORMÜL" ÇAĞRISI

Bu arada Filistin yönetimi, uluslararası toplumu, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.

Açıklamada, yeni bir formül bulunmaması durumunda BMGK'nın, İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD karşısında çaresiz kalacağı ve güvenilirliğini kaybedeceği belirtildi.

ABD'nin BMGK'nın talebini ikinci kez veto etmesinin kınandığı aktarılan açıklamada, ABD'nin, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamlarını örtbas ettiği kaydedildi.

BMGK'nin daimi olmayan üyesi Kuveyt dün Gazze'de sivillerin öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunmuş ancak bu talep ABD tarafından veto edilmişti.

BMGK'den talep edilen benzer bir ortak açıklama geçen hafta da ABD'nin engeline takılmıştı.